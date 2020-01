dpa-AFX: Warburg Research belässt Varta auf 'Sell' - Ziel 63 Euro

08.01.2020 - 16:43 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat dieEinstufung für Varta auf "Sell" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. DerBatteriehersteller habe Gerüchte bestätigt, wonach Großkunden auch aufZulieferer aus China gesetzt hätten, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst ineiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fähigkeiten einiger chinesischerHersteller, die Technologie von Varta zu kopieren, schwächten die Argumente, diefür eine Technologieführerschaft des Unternehmens aus Baden-Württemberg sprächen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 14:15/ MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.