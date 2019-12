dpa-AFX: Warburg Research hebt Ziel für Amadeus Fire auf 165 Euro - 'Buy'

20.12.2019 - 13:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kurszielfür Amadeus Fire nach einer Übernahme von 130 auf 165 Euro angehoben und dieEinstufung auf "Buy" belassen. Der Umschulungsspezialist Comcave passestrategisch perfekt zu dem Personaldienstleister, schrieb Analyst Andreas Wolfin einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2019 / 08:15 /MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben