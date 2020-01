dpa-AFX: Warburg Research hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Buy'

20.01.2020 - 16:17 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kurszielfür Kion von 61 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach starken vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal entspreche der Ausblickins Jahr 2020 weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Cansu Tatar in eineram Montag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Gabelstaplern habe zudem einestarke Position im wachsenden Markt für Intralogistik./ssc/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 /08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.