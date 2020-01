dpa-AFX: Warburg Research senkt Fuchs Petrolub auf 'Sell'

21.01.2020 - 10:53 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie desSchmierstoffherstellers Fuchs Petrolub von "Hold" auf "Sell" abgestuft und dasKursziel von 36,10 auf 35,60 Euro gesenkt. Der jüngste Kurszuwachs scheinebereits eine deutliche Kehrtwende der künftigen Margenentwicklungwiderzuspiegeln, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstagvorliegenden Studie./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 08:15 /MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studienicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.