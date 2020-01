dpa-AFX: Warburg senkt Ziel für 1&1 Drillisch auf 47,60 Euro - 'Buy'

10.01.2020 - 11:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kurszielfür 1&1 Drillisch nach einem Treffen mit Finanzchef Markus Huhn von 48,60 auf47,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jonas Blumbegründete das etwas niedrigere Ziel in einer am Freitag vorliegenden Studie mitden diesjährigen Abgaben für den erweiterten Zugang zum Netz desMobilfunkanbieters O2./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.