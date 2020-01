dpa-AFX: Warburg senkt Ziel für Koenig & Bauer auf 50,60 Euro - 'Buy'

07.01.2020 - 12:39 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kurszielfür Koenig & Bauer nach einer Gewinnwarnung von 61,00 auf 50,60 Euro gesenkt,die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die gekürztenJahresziele des Druckmaschinen-Herstellers habe er seine Umsatz- undErgebnisprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 reduziert, schrieb Analyst EggertKuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der mittelfristige Ausblick seijedoch intakt./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten imSinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannteAnalysten-Haus finden Sie unterhttp://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.