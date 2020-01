Durchsuchungen wegen Mitsubishi auch bei Continental

21.01.2020 - 15:28 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Durchsuchungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen möglicher Abschalteinrichtungen bei Mitsubishi-Dieselmotoren betreffen auch den Zulieferer Continental. Ein Sprecher des DAX-Konzerns bestätigte, dass die Behörden vier Standorte des Unternehmens in Hannover, Frankfurt und Regensburg durchsuchen. Continental werde als Zeuge geführt und kooperiere vollumfänglich mit den Behörden.Die Wirtschaftswoche hatte zuerst über die Durchsuchungen bei Continental berichtet.Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte zuvor mitgeteilt, dass sie wegen Betrugsverdachts gegen "verantwortliche Personen eines internationalen Automobilkonzerns, einer Tochtergesellschaft eines internationalen Autohandelskonzerns und von zwei internationalen Automobilzuliefererkonzernen" ermittelt und in Zusammenarbeit mit anderen Behörden mehrere Objekte durchsucht.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgo/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.