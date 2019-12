DZ Bank: Feindliches Übernahmeangebot für Qiagen möglich

27.12.2019 - 09:47 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Absage von Qiagen an eine eigene Übernahme muss laut Analyst Sven Kürten von der DZ Bank das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen sein. "Wir glauben, dass die Bieter weiterhin interessiert sind und mit oder ohne Zustimmung des Qiagen-Vorstandes und des Aufsichtsrats irgendwann in der Zukunft ein Angebot für Qiagen abgeben könnten", schrieb der Experte in einem Kommentar vom Freitag. Kurzfristig werde die Aktie jedoch stark unter Druck geraten, da der Markt einen positiven Ausgang der Übernahmegespräche erwartet habe, fügte Kürten hinzu. Er strich die Papiere daher von der "DZ Bank Equity Ideas"-Liste./bek/mis Quelle: dpa-AFX