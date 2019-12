EANS-Adhoc: Joint Venture von Kapsch TrafficCom und CTS EVENTIM beziffert Ansprüche gegen den Bund auf rund EUR 560 Mio.

19.12.2019 - 15:33 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

09:33

14:33

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit/ÖffentlicheAufträge/Recht/Prozesse/Verträge19.12.2019Wien/München - Die autoTicket GmbH ist Betreibergesellschaft der durch den Bundgeplanten Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut") in Deutschland. Sie ist ein 50/50Joint Venture der Gesellschafter Kapsch TrafficCom AG und CTS EVENTIM AG & Co.KGaA.Nach der einseitigen Kündigung des Betreibervertrages zur Infrastrukturabgabeper 30. September 2019 durch das deutsche Bundesministerium für Verkehr unddigitale Infrastruktur, haben die autoTicket GmbH und ihre beiden Gesellschafterheute entschieden, die vertraglich vereinbarten finanziellen Ansprüche gegenüberdem Bund auf insgesamt rund EUR 560 Mio. zu beziffern und in dieser Höhe inmehreren Schritten geltend zu machen.autoTicket GmbH und ihre Gesellschafter Kapsch TrafficCom AG und CTS EVENTIM AG& Co. KGaA sind überzeugt, dass autoTicket GmbH für den vorliegenden Fall derVertragsbeendigung durch den Bund Anspruch auf den entgangenen Gewinn über dieVertragslaufzeit hat. Weiterhin sieht der Betreibervertrag die Kompensation derBeendigungskosten vor, zu denen auch Schadensersatzansprüche der beauftragtenUnterauftragnehmer gehören. Zu den relevanten Unterauftragnehmern gehören - inunterschiedlichem Umfang - auch Kapsch TrafficCom AG und CTS EVENTIM AG & Co.KGaA sowie mit diesen verbundene Unternehmen.Der Betreibervertrag sieht ein effizientes Verfahren zur Streitbeilegung vor:Zunächst soll ein unabhängiger Stichtagsprüfer die Ermittlung des entgangenenGewinns überprüfen.Zur Klärung der Ansprüche ist im Anschluss einVerhandlungsverfahren mit dem Bund vorgesehen. Für den Fall des Scheiterns istzur Erreichung einer endgültigen Entscheidung ein Schiedsverfahren vorgesehen.Rückfragehinweis:Pressekontakt:Carolin TreichlExecutive Vice President Marketing & CommunicationsKapsch AktiengesellschaftAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50811 1710carolin.treichl@kapsch.netInvestorenkontakt:Hans LangInvestor Relations OfficerKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50 811 1122ir.kapschtraffic@kapsch.netEnde der Mitteilung euro adhoc(END) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)