EANS-DD: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG / Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to article 19 Market Abuse Regulation (MAR)

Directors' Dealings-Announcement pursuant to artikle 19 MAR transmitted byeuro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer isresponsible for the content of this announcement.personal data:responsible party:name: Mag. Michaela Keplinger-Mitterlehner (natural person)reason:reason: responsible party is a person with managerial responsibilitiesfunction: board memberissuer information:name: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AGLegal Entity Identifier (LEI): I6SS27Q1Q3385V753S50information about deal:ISIN: AT0000A2C5N2description of the financial instrument: Raiffeisenlandesbank Oberoesterr. Fixto Float Anleihe 2020-26/S.280type: acquisitiondate: 13.01.2020; UTC+market: OTCcurrency: Europrice volume99,95 % 150.000 EURtotal volume: 150.000 EURtotal price: 99,95average price: 99,95end of announcement euro adhoc(END) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)