EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

09.01.2020 - 19:28 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

13:28

18:28

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einereuropaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften vonBlackRock, Inc., Wilmington, USA - wie in nachfolgender Tabelle dargestellt -Anteile an der an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 7. Jänner2020 wurden insgesamt 4,54% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an derANDRITZ AG gehalten.Meldepflichtige Person:* Name: BlackRock, Inc.* Sitz: Wilmington* Staat: USADetails zum Anteilsbesitz per 7. Jänner 2020:______________________________________________________________________________| | | % der | | || | % der | Stimmrechte, | | || | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der || |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|| | gehören | sonstigen | | Emittenten || | | Instrumente | | ||__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|| Situation am | | | | || Tag der | 3,99% | 0,54% | 4,54% | 104.000.000 ||Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|| Situation in der | 4,01% | 0,53% | 4,54% | ||vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:______________________________________________________________________________|Stimmrechte, | | | | ||die zu Aktien | | | | ||gehören________|_______________|_______________|______________|_______________||ISIN der Aktien| Anzahl der | | % der | ||_______________|__Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________|| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt ||AT0000730007 | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |(§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG ||_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____||_______________|_______________|______4.158.472|______________|__________3,99%||GESAMT_________|_______________|______4.158.472|______________|__________3,99%|_____________________________________________________________________________|Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_____|| | | | Anzahl der | || | | |Stimmrechte, die| || Art des | | |erworben werden | % der || Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist| können, wenn | Stimmrechte || | | |Finanzinstrument| ||_______________|_____________|______________|_ausgeübt_wird__|_______________||Wertpapierleihe|_____________|______________|_________437.607|__________0,42%||GESAMT_________|_____________|______________|_________437.607|__________0,42%|______________________________________________________________________________|Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018______|| Art des | | | Physisches | Anzahl der | % der ||Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte ||___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________||CFD________|____________|______________|____Cash____|_____128.780|_______0,12%||GESAMT_____|____________|______________|____________|_____128.780|_______0,12%|Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:______________________________________________________________________________| | | | | Direkt | || | | Direkt | Direkt | gehaltene | || | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Gesamt (%) || Ziffer | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | || | | |in Aktien (%)|Instrumente | ||_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|| 1 |BlackRock, | | | | ||_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 2 |Holdco 2, | 1 | | | ||_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 3 |Financial | 2 | | | || |Management, | | | | ||_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 4 |International| 3 | | | || |Holdings, | | | | ||_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|| |BR Jersey | | | | || 5 |International| 4 | | | ||_________|Holdings_L.P.|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 6 |Australia | 5 | | | || |Holdco Pty. | | | | ||_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || |Investment | | | | || 7 |Management | 6 | | | || |(Australia) | | | | ||_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|| 8 |Trident | 1 | | | ||_________|Merger_LLC___|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 9 |Investment | 8 | | | || |Management | | | | ||_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 10 |(Singapore) | 5 | | | || |Holdco Pte. | | | | ||_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock HK | | | | || 11 |Holdco | 10 | | | ||_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || |Asset | | | | || 12 |Management | 11 | | | || |North Asia | | | | ||_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock Lux| | | | || 13 |Finco | 11 | | | ||_________|S.a.r.l._____|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 14 |Japan | 13 | | | ||_________|Holdings_GK__|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 15 |Japan Co., | 14 | | | ||_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | || 16 |(Singapore) | 10 | | | ||_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|| 17 |BlackRock | 5 | | | ||_________|Holdco_3,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|| 18 |BlackRock | 17 | | | ||_________|Cayman_1_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|| |BlackRock | | | | |(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)