Entlassener Boeing-Chef bekommt keinen Bonus

12.01.2020 - 07:34 | Quelle: Dow Jones Newsw...

FRANKFURT (Dow Jones)Der frühere Boeing-Chef Dennis Muilenburg soll keinen Bonus für das abgelaufene Jahr erhalten. Auch eine Abfindung für den Manager, der mehr als 30 Jahre für den Flugzeugbauer gearbeitet hat, sei nicht vorgesehen, teilte Boeing mit.Dennoch fällt der Manager weich, denn er hat laut dem Unternehmen Rentenansprüche und Rechte auf eine aktienbasierte Vergütung im Volumen von 28,5 Millionen Dollar angesammelt, darunter auch durch eigene Einzahlungen. Auch Aktienoptionen aus seiner Zeit vor Antritt des CEO-Postens stehen Muilenburg noch zu.Der neue Boeing-Chef David Calhoun soll ein Grundgehalt von 1,4 Millionen Dollar pro Jahr erhalten. Zusätzlich winken ihm Jahresboni und Aktienoptionen. Alleine 7 Millionen Dollar soll er bekommen, wenn die mit einem Flugverbot belegten Maschinen des Typs 737 Max wieder in Dienst genommen werden können.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 12, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.