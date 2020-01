Eon platziert Anleihen über 2,25 Milliarden Euro

09.01.2020 - 18:15 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Versorger Eon hat drei Anleihen über insgesamt 2,25 Milliarden Euro aufgelegt. Alle Papiere seien rege nachgefragt gewesen, teilte das Unternehmen mit.Im Einzelnen wurden emittiert: Eine Anleihe über 750 Millionen Euro, fällig im Dezember 2023, mit 0 Prozent Kupon, eine grüne Anleihe über 1 Milliarde Euro, fällig im September 2027, mit 0,375 Prozent Kupon sowie eine Anleihe über 500 Millionen Euro, fällig im Dezember 2030, mit 0,750 Prozent Kupon.Mit den Erlösen will Eon alle 2020 fällig werdenden Anleihen refinanzieren und zudem nachhaltige Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte finanzieren.BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Santander führten die Emission als aktive Bookrunner.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.