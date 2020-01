EPGC-Vertreter zieht in Metro-Aufsichtsrat ein

22.01.2020 - 17:02 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Ulrike DauerFRANKFURT (Dow Jones)Metros größter Anteilseigner, die Investmentgesellschaft EP Global Commerce, ist nun auch im Aufsichtsrat des Düsseldorfer Handelskonzerns vertreten.Wie eine Metro-Sprecherin mitteilte, hat das Amtsgericht Düsseldorf den EPGC-Repräsentanten Marco Arcelli bis zur nächsten Hauptversammlung am 14. Februar zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.Laut Einberufung zur Metro-Hauptversammlung steht Arcelli auf der Aktionärsversammlung dann regulär zur Wahl in den Aufsichtsrat für eine reguläre Amtszeit zur Verfügung.Die Nachbesetzung war nötig geworden, da Haniel-Finanzvorstand Florian Funck sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 7. Dezember 2019 niedergelegt hatte.EPGC des tschechischen Investors Daniel Kretinsky ist mit 29,99 Prozent der größte Aktionär der Metro AG, seitdem er dem langjährigen Investor Haniel den größten Teil seiner Anteile abgekauft hat.Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_DJG/uxd/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.