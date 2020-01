EQS-Adhoc: AEVIS VICTORIA SA: Swiss Medical Network entre dans le capital de l'Hôpital du Jura bernois

10.01.2020 - 06:55 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : AchatAEVIS VICTORIA SA: Swiss Medical Network entre dans le capital de l'Hôpitaldu Jura bernois2020-01-10 /CET/CESTPublication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RCLe contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.*Communiqué commun du Conseil-exécutif et de Swiss Medical Network du 10janvier 2020**Swiss Medical Network entre dans le capital de l'Hôpital du Jura bernois*Le groupe privé Swiss Medical Network entre dans le capital-actions del'Hôpital du Jura bernois (HJB SA). Le Conseil-exécutif du canton de Berne adécidé de céder 35% des parts de l'HJB SA, pour près de 27 millions defrancs_._ Ce partenariat public-privé permet de garantir le maintien d'uneoffre globale de soins aigus somatiques et psychiatriques pour lesfrancophones bernois dans un paysage hospitalier évoluant rapidement. Outreson entrée au capital, Swiss Medical Network s'est engagé à investir 25millions de francs sur les trois prochaines années afin de soutenir lesprojets de l'Hôpital du Jura bernois à Moutier et à Saint-Imier.Si la liste hospitalière bernoise comprend nombre de cliniques privées,c'est la première fois qu'un groupe privé acquiert des participations dansun hôpital appartenant au canton de Berne. Cette approche innovante apporteune solution durable pour l'avenir de l'Hôpital du Jura bernois et garantitl'approvisionnement en soins d'une région périphérique. Avec l'entrée aucapital de Swiss Medical Network, l'HJB SA investira plus de 25 millions defrancs dans les sites de Moutier et Saint-Imier au cours des troisprochaines années, garantissant ainsi la pérennité des sites à long terme etleur développement.Le contrat prévoit également une option pour une participation majoritairedans les trois ans.L'HJB SA détient les hôpitaux de Moutier et de Saint-Imier, le pôle santémentale, avec notamment la clinique de Bellelay, ainsi que le Médicentre àTavannes. Il a également des participations dans le Médicentre de Moutier,la Pharmacie interjurassienne, l'Institut de radiologie du Jura bernois etle Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura bernois.L'entrée de Swiss Medical Network dans le capital-actions de l'Hôpital duJura bernois stabilisera la situation de ces établissements au fort ancragerégional et préservera les emplois. Elle s'inscrit également dans lastratégie du groupe de développer un système de soins intégrés régional.Swiss Medical Network est le deuxième groupe privé de cliniques et centresambulatoires de Suisse. Il dispose d'une infrastructure médicale à la pointede la technologie et offre aux patients des soins de premier ordre, tantambulatoires que stationnaires, dans de nombreuses spécialités. Près de 2000médecins et 3000 collaboratrices et collaborateurs exercent leur activitédans les 19 cliniques et plus de vingt centres ambulatoires que compte legroupe, présent dans treize cantons et dans les trois régions linguistiquesdu pays. Dans le canton de Berne, Swiss Medical Network détient l'ensemblede la chirurgie du complexe hospitalier de la clinique Siloah, à Gümligen.Les cliniques des cantons d'Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Neuchâtel,Schaffhouse, St-Gall, Soleure, du Tessin et du Valais figurent sur leslistes hospitalières et assurent un mandat de service public. Swiss MedicalNetwork est une filiale détenue à 100% par la société AEVIS VICTORIA SA,cotée à la SIX Swiss Exchange. Cette dernière est propriétaire, dans lecanton de Berne, de l'hôtel Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, àInterlaken, et exploite l'hôtel Bellevue Palace, à Berne.*Note aux rédactions*Pour tout complément d'information, une conférence de presse se tiendra *cevendredi 10 janvier à 14h00* au Rathaus, à Berne, salle 401. Le conseillerd'??tat et directeur de la santé *Pierre Alain Schnegg*, le président duconseil d'administration de l'HJB SA *Anthony Picard*, le président duconseil d'administration de Swiss Medical Network *Raymond Loretan*, ainsique l'administrateur délégué de Swiss Medical Network *Antoine Hubert*expliqueront les détails de cette transaction et seront disponibles pour desquestions et des interviews.Veuillez annoncer votre participation à l'adresse communication@be.ch d'ici12h00.*Pour plus d'informations:*Staatskanzlei, Office de la communication+41 31 633 75 91kommunikation@be.chSwiss Medical Network, Bureau des Médias+41 79 607 99 69media@swissmedical.netAEVIS VICTORIA, Relations Média et Investisseurs, c/o Dynamics Group, Zürich+41 43 268 32 35 oder +41 79 785 46 32prb@dynamicsgroup.chFin du communiqué ad hoc950605 2020-01-10 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)