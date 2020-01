EQS-Adhoc: Belimo Holding AG: Belimo verzeichnet 2019 ausgezeichnete Umsatzentwicklung

23.01.2020 - 07:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

EQS Group-Ad-hoc: Belimo Holding AG / Schlagwort(e): UmsatzentwicklungBelimo Holding AG: Belimo verzeichnet 2019 ausgezeichnete Umsatzentwicklung2020-01-23 /CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 23. Januar 2020,Uhr MEZ**Medienmitteilung der Belimo-Gruppe**Belimo verzeichnet 2019 ausgezeichnete Umsatzentwicklung *Die Belimo-Gruppe zieht auch für das Jahr 2019 eine sehr positive Bilanz. InSchweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 7.8 Prozent auf CHF 692.7Millionen. Währungsbereinigt erzielte Belimo ein Wachstum von 9.2 Prozent.Der Umsatz wuchs in allen Marktregionen. Für die Marktregion Europa betrugdas währungsbereinigte Wachstum 6.8, für Amerika 11.0 und für Asien Pazifik12.7 Prozent. Die Umsätze der Luft- und Wasseranwendungen stiegen inLokalwährungen 7.1 respektive 11.9 Prozent.Zusätzlich zu diesem erfreulichen Umsatzwachstum feiert Belimo im Januar2020 mit der Auslieferung des100-millionsten Antriebs einen weiteren wichtigen Meilenstein ihrerUnternehmensgeschichte.*Nettoumsatz nach Marktregionen*+++++++|*in CHF 1'000*| *2019*| *%*| *Wachstum*| *2018*| *%*|| | | |*in lokaler*| | || | | | *Währung*| | || | | | *in %*| | |+++++++|Europa | 328'777| 48| 6.8| 317'200| 49|+++++++|Amerika | 272'849| 39| 11.0| 242'885| 38|+++++++|Asien Pazifik | 91'054| 13| 12.7| 82'283| 13|+++++++|*Gruppe* |*692'680*|*100*| *9.2*|*642'368*|*100*|+++++++*Nettoumsatz nach Anwendungen*+++++++|*in CHF 1'000*| *2019*| *%*| *Wachstum*| *2018*| *%*|| | | |*in lokaler*| | || | | | *Währung*| | || | | | *in %*| | |+++++++|Luft | 385'480| 56| 7.1| 365'442| 57|+++++++|Wasser | 307'200| 44| 11.9| 276'926| 43|+++++++|*Total* |*692'680*|*100*| *9.2*|*642'368*|*100*|+++++++*Einmaliger Steuereffekt ohne Cashflow-Einfluss*Die durch Belimo angewendeten Übergangsbestimmungen der SchweizerSteuerreform führen im Konzernabschluss 2019 zu einem materiellen, positivenEffekt auf den Reingewinn, in Übereinstimmung mit IFRS, ohne Einflussauf den Cashflow. Ausführliche Informationen zum Berichtsjahr 2019 werden am9. März 2020 an der Medien- und Finanzanalystenkonferenz bekanntgegeben._Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovativeelektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-,Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von CHF693 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zumUnternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter _www.belimo.com [1]_abrufbar. __Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchangegehandelt (BEAN)._++|_Link zu den Definitionen alternativer Performancekennzahlen: ||_www.belimo.com/finanzielle-uebersicht [2] |++*Kontakt* Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 6501*Agenda* Publikation Geschäftsbericht 2019 / 9. März 2020Medien- undFinanzanalystenkonferenzGeneralversammlung 2020 30. März 2020Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YGPQVYKIGH [3]Dokumenttitel: Medienmitteilung Januar 2020Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: DeutschUnternehmen: Belimo Holding AGBrunnenbachstrasse 18340 HinwilSchweizTelefon: +41 43 843 63 80Fax: +41 43 843 62 41E-Mail: ir@belimo.chInternet: www.belimo.comISIN: CH0001503199Börsen: SIX Swiss ExchangeEQS News ID: 957587Ende der Mitteilung EQS Group News-Service957587 2020-01-23 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1868057c89854b9b171694e069812494&application_id=957587&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c0715475283f33cc0fca63f3116b7281&application_id=957587&site_id=vwd&application_name=news3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4bcedfcd636ba45364dc8a847c4cee0c&application_id=957587&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2020ET (GMT)