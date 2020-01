EQS-Adhoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Rücktritt von Frau Marie-Therese Röthlisberger aus dem Verwaltungsrat

10.01.2020 - 17:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

EQS Group-Ad-hoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): PersonaliePROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Rücktritt von Frau Marie-Therese Röthlisberger ausdem Verwaltungsrat2020-01-10 /CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KRFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Pressemitteilung 10.01.2020**Promaxima Immobilien AG - Rücktritt von Frau Marie-Therese Röthlisbergeraus dem Verwaltungsrat**Luzern, 10. Januar 2020 *- Frau Marie-Therese Röthlisberger tritt auspersönlichen Gründen per sofort aus dem Verwaltungsrat der PromaximaImmobilien AG zurück.Anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird derVerwaltungsrat der Generalversammlung eine(n) geeignete(n) Nachfolger(in)vorschlagen.*Kontakt*Oliver Vogel, Delegierter des VerwaltungsratesEmail: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00*Über Promaxima Immobilien AG*Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz.Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- undGewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz.Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert.Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GLRHGWYFDS [1]Dokumenttitel: Rücktritt von Frau Marie-Therese Röthlisberger aus demVerwaltungsratEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: DeutschUnternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AGBürgenstrasse 9 / C.0.26005 LuzernSchweizTelefon: +41 44 322 80 00Fax: +41 44 322 80 00E-Mail: info@promaxima.chInternet: www.promaxima.ch/ISIN: CH0306782977Valorennummer: A2APPZBörsen: BX Berne eXchangeEQS News ID: 950863Ende der Mitteilung EQS Group News-Service950863 2020-01-10 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bea969567d516834b16ea51a229fbab4&application_id=950863&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)