EQS-News: Offenlegungsmitteilung Matador Partners Group AG: Offenlegung von Beteiligungen

30.12.2019 - 19:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

19:00

13:00

18:00

EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Private EquityOffenlegungsmitteilung Matador Partners Group AG: Offenlegung vonBeteiligungen2019-12-30 /*Offenlegungsmitteilung**Matador Partners Group AG - Offenlegung von Beteiligungen**Sarnen, 30. Dezember 2019* - Die an der Berner Börse gelistete MatadorPartners Group AG (Valor: 4279720 / ISIN: CH0042797206 / Börsenkürzel: SQL),der Spezialist für Secondary Private Equity, veröffentlicht eineOffenlegungsmitteilung:Die Interessensgemeinschaft, bestehend aus dem Verwaltungsrat und Partnernder Gesellschaft, hält 56,54% der Stimmrechte. Die Gruppe, deren achtMitglieder neu Dr. Robert Ettlin, Dr. Florian Dillinger, Dr. MarkusSteinhauser, Jürgen Steinhauser, die SW Verwaltungs GmbH, die JHS InvestGmbH & Co KG, die SW Verwaltungs GmbH und die Real Estate & AssetBeteiligungs GmbH sind, hält 5.566.803 Inhaberaktien (ISIN CH0042797206) zunominal je CHF 1.00, was einem Stimmrechtsanteil von 36,74% entspricht, und3.000.000 Namenaktien zu nominal je CHF 0.10, was einem Stimmrechtsanteilvon 19,80% entspricht - in Summe 56,54% der Stimmrechte.Die ELF Partners Group GmbH und die N4 Beteiligungsgesellschaft mbH sind ausder Gruppe ausgeschieden.*Über die Matador Partners Group AG:*Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz istspezialisiert auf Secondary Private Equity. Der Schwerpunkt liegt im Marktder Private-Equity-Secondaries, mit denen die Gesellschaft ein nachBranchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertesPrivate-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an den Börsen Bern,XETRA, Frankfurt, Stuttgart und Berlin notiert.Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KGNGLYHPKC [1]Dokumenttitel: Offenlegungsmitteilung Matador Partners Group AGEnde der Medienmitteilung944845 2019-12-301: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a2637d96ac4742003c7a3310ef6172cd&application_id=944845&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)