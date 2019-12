Erdgasleitung Eugal ist fertig - Betrieb startet am 1. Januar

20.12.2019 - 12:33 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

KASSEL/LUBMIN (dpa-AFX) - Der erste Strang der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal ist fertig und mit Gas gefüllt. Nach Testtransporten soll am 1. Januar der kommerzielle Betrieb starten, wie der Fernleitungsnetzbetreiber Gascade in Kassel am Freitag mitteilte. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Dazwischen liegen rund 480 Kilometer Rohre. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Nach der Fertigstellung des zweiten Eugal-Stranges soll von Januar 2021 an die volle Kapazität der Leitung von bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich bereitstehen. Das gesamte Projekt kostet laut Gascade knapp drei Milliarden Euro. Mehr als 2500 Menschen arbeiteten nach Unternehmensangaben zu Spitzenzeiten an der Trasse. Die Gascade Gastransport GmbH als Gemeinschaftsunternehmen von BASF +1,08% und Gazprom +1,69% betreibt ein deutschlandweites Gasfernleitungsnetz von rund 2900 Kilometern Länge./ubs/DP/nas Quelle: dpa-AFX