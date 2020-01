Erneuerbaren-Lobby fordert CO2-Preis im Stromsektor

06.01.2020 - 15:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Die Ökostromerzeuger haben sich für einen CO2-Preis im Stromsektor ausgesprochen. "Da der Emissionshandel mittlerweile moderate Wirkung entfaltet, aber keine Verlässlichkeit bietet, sollte zeitnah über die Ausweitung einer nationalen CO2-Bepreisung auf den Stromsektor nachgedacht werden, der Investitionssicherheit bietet", erklärte die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), Simone Peter.Bislang sieht das zum Jahresende beschlossene Klimaschutzprogramm 2030 eine nationale CO2-Bepreisung für den Wärme- und Verkehrssektor vor. Der Stromsektor ist nicht berücksichtigt, da dieser Teil des europäischen Emissionshandelssystems (EU-ETS) ist. Der in Deutschland vorgesehene Preis soll ab 2021 für Heiz- und Kraftstoffe 25 Euro pro Tonne betragen und bis 2025 auf 55 Euro steigen. Aus Sicht des BEE erzeugt selbst dieser Preis, der nach den Verhandlungen mit dem Bundesrat deutlich höher ausfiel als ursprünglich geplant, nur wenig Lenkungswirkung. Deshalb fordere der Verband bessere Förderbedingungen für erneuerbare Wärme sowie die steuerliche Förderung bei Heizungssanierungen, so Peter.Den SPD-Vorschlag einer Windbürgerprämie begrüßte die BEE-Präsidentin indes. Dieser ginge in die richtige Richtung, um eine höhere Akzeptanz des Windkraftausbaus zu erzeugen. Druck machte der Verband beim Kohleausstiegsgesetz, das auch die Erneuerbaren regeln soll. "Ein Masterplan für den eklatanten Einbruch bei der Windenergie an Land im Jahr 2019 wurde immer noch nicht vorgelegt", mahnte Peter.Zudem fehle weiterhin ein Zeit- und Mengengerüst für das Ziel von 65 Prozent bis 2030 für den Ökostromsektor. "Damit rücken auch die Klimaziele in weite Ferne." Der Verband forderte auch wirksame Perspektiven für Ökostrom-Anlagen, deren Anspruch auf finanzielle Förderung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach 20 Jahren ab 2021 endet.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.