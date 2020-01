Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

02.01.2020 - 14:34 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WASHINGTON (Dow Jones)Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 28. Dezember abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 2.000 auf 222.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 225.000 vorhergesagt.Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 224.000 von ursprünglich 222.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 4.750 auf 233.250.In der Woche zum 21. Dezember erhielten 1,728 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 5.000.Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdfKontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/apo/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.