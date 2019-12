Esken lobt Klimakompromiss und beharrt auf Sozialverträglichkeit

19.12.2019 - 16:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andrea ThomasBERLIN (Dow Jones)Deutschland muss nach Ansicht der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken beim Klimaschutz vorgehen, daher sei der Klimakompromiss zwischen Bundestag und Bundesrat "durchaus zu begrüßen". Ihr verhaltenes Lob kam kurz nachdem der Bundestag einem Kompromiss des Parlaments mit dem Bundesrat zum Klimapaket der Bundesregierung zugestimmt hatte.Wichtig sei für sie als Sozialdemokratin die Sozialverträglichkeit aller Maßnahmen, die die Reduktion der Treibhausgase zum Ziel haben, sagte Esken im Bundestag während der Aktuellen Stunde zum Klimagipfel in Madrid.Unser Klimaschutz darf keiner sein, den man sich nicht leisten kann", sagte Esken. "Deshalb darf man auf die Sozialdemokratie zählen, wenn es darum geht, dass auch beim Klimaschutz die starken Schultern mehr tragen, und dass denen, die Unterstützung brauchen, auch geholfen wird."Die Europäische Union (EU) und Deutschland müssten nach den enttäuschenden Ergebnissen beim Madrider Klimagipfel beim Klimaschutz vorangehen. "Deswegen sind die Einigungen im Vermittlungsausschuss durchaus zu begrüßen", so Esken. "Der höhere Einstieg, der steilere Pfad für den CO2-Preis stehen für unsere Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen."Wichtig sei bei all dem aber, dass die Hauptverantwortung nicht bei denen ablegt werde, "die heute schon jeden Cent umdrehen müssen". Die im Klimapaket vereinbarte Absenkung der Umlage für erneuerbaren Strom, die höhere Pendlerpauschale und die Mobilitätprämie seien "wichtige Bausteine für genau dieses Anliegen des sozialen Ausgleichs".Trotzdem werde sich die SPD weiterhin für eine Klimaprämie stark machen, die jedem Bürger und jeder Bürgerin pro Kopf gleichermaßen zugute käme, so Esken. Dieser Vorstoß war allerdings von der Union abgelehnt worden.Weitere Entlastungen seien nötig, so Esken. Sie machte sich stark für kostenlose Fahrten im Personennahverkehr für Schüler, Auszubildende und Studierende.Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com