Esken macht Koalition Druck bei Erhöhung des Mindestlohns

10.01.2020 | Quelle: Dow Jones Newsw...

BERLIN (Dow Jones)Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat angekündigt, den Mindestlohn wenn nötig auch auf politischem Weg auf 12 Euro erhöhen zu wollen. "Der Mindestlohn ist unsere gesetzliche Haltelinie. Damit er in Vollzeit die Existenz sichert und eine armutsfeste Rente ermöglicht, ist unser klares Ziel die, wenn nötig auch politische, Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro", sagte Esken der Wirtschaftswoche.Eine solche von Esken geforderte politische Anhebung würde die bisherige Unabhängigkeit der Mindestlohn-Kommission, die im Juni über die Erhöhung der Untergrenze ab 2021 entscheiden soll, in Frage stellen, kritisierte dagegen der Koalitionspartner CDU/CSU. "Es gibt eine Mindestlohnkommission in Deutschland, die unabhängig vom politischen Einfluss den Mindestlohn festsetzt. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sitzen dort gemeinsam am Tisch. Dabei sollte es bleiben", sagte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann (CDU), dem Magazin.Der Vorsitzende der Mindestlohn-Kommission, Jan Zilius, verteidigte die Arbeit der vergangenen Jahre. "Das Prozedere der Lohnfindung hat sich bewährt. Und wir haben in der Vergangenheit auch bewiesen, dass wir unseren Spielraum zu nutzen wissen", sagte er. Der Mindestlohn sei kein geeignetes Instrument, um Armut zu bekämpfen. Er liegt seit dem 1. Januar 2020 bei 9,35 Euro.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.