EU-Kommission will Haushalts- und Makro-Regeln überprüfen

19.12.2019 - 16:56 | Quelle: Dow Jones Newsw...

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)-Die EU-Kommission will nach den Worten von Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni die Prozeduren zur Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken und makroökonomischer Ungleichgewichte auf ihre Angemessenheit überprüfen. "In einigen Wochen wird die Kommission die Überprüfung des Six-Pack und des Two-Pack präsentieren", sagte Gentiloni bei einer Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Gentiloni verwies darauf, dass die Geldpolitik im Fall einer weiteren konjunkturellen Eintrübung an die Grenze ihrer Handlungsmöglichkeiten kommen könnte.Laut Gentiloni sollen dabei zumindest vorerst nicht die geltenden Haushaltsregeln in Frage gestellt werden. Vielmehr gehe es um eine Koordinierung der Finanzpolitiken von hoch und gering verschuldeten Ländern, sagte er. Allerdings sagte der Italiener auch, dass die Prüfung des 2011 verabschiedeten Six-Pack und des Two-Pack die Möglichkeit biete, mit den Mitgliedsländern und dem Europaparlament die Zukunft des fiskalischen Rahmenwerks gründlich - einige Monate lang - zu diskutieren.Als Six-Pack und Two-Pack werden europäischen Gesetzgebungsmaßnahmen für die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspaktes und das neue gesamtwirtschaftliche Überwachungsverfahren bezeichnet.Wachstums- und Inflationsraten von rund 1 Prozent seien sicherlich nicht das Umfeld gewesen, das sich die Unterzeichner des Maastrichter Vertrags bei der Formulierung der fiskalpolitischen Instrumente vorgestellt hätten. "Sie gingen davon aus, dass Geldpolitik und automatische Stabilisatoren ausreichen würden, die Volkswirtschaft zu stabilisieren", sagte Gentiloni.Um die nötigen Investitionen für eine umweltfreundlichere Politik zu schaffen und die ökonomische Ungleichheit der Bürger zu reduzieren, will die EU-Kommission die innerhalb des Stabilitäts- und Wachstumspakts mögliche Flexibilität voll ausnutzen und eine wachstumsfreundliche Orientierung der öffentlichen Finanzen ermöglichen.Wir müssen die Gelegenheiten nutzen, die uns der Klimawandel bietet, und dabei die Ungleichheit verringern", sagte Gentiloni. Die Kommission werde diese Ziele in das Überprüfungsprozedere des so genannten Europäischen Semesters aufnehmen.Gentiloni zufolge ist es das Ziel der neuen EU-Kommission, die Vollendung der Europäischen Währungsunion während ihrer Amtszeit zu schaffen.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.