EU-Vorsitzender Plenkovic will mit Merkel über Erweiterung sprechen

09.01.2020 - 15:06 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ZAGREB (dpa-AFX) - Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic will bei seinem bevorstehenden Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Erweiterung der Europäischen Union im Südosten werben. "Wir versuchen, ein positives Klima zu schaffen", sagte der Regierungschef des aktuellen EU-Vorsitzlandes am Donnerstag in Zagreb bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Ratspräsident Charles Michel.Er habe deshalb mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron über die Erweiterung gesprochen und werde dies mit Merkel in Berlin tun, sagte Plenkovic. Frankreich habe vor allem Einwände in Verfahrensfragen gehabt. Ratspräsident Michel sagte, er erwarte zur Erweiterung eine "komplizierte Debatte".Kroatien wolle seine Nachbarländer unterstützen. "Ich finde, dass Nordmazedonien die Aufnahme von Verhandlungen verdient, nachdem es seinen Namen geändert hat", sagte Plenkovic. Zuvor hatte sich Griechenland wegen der Namensgleichheit seiner Region Mazedonien gegen Verhandlungen mit Skopje gesperrt.Die EU hatte sich bei ihrem Gipfel im Oktober nicht auf den eigentlich erwarteten Beginn von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien einigen können. Frankreich, die Niederlande und Dänemark hatten bemängelt, dass die Reform von Justiz und Verwaltung in den beiden Kandidatenländern noch nicht weit genug gediehen seien. Die EU-Kommission und auch Deutschland waren dagegen für den Beginn der Gespräche./ff/DP/misQuelle: dpa-AFX