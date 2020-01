10.01.2020 - 12:30 | Quelle: UBS | Lesedauer etwa 9 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

EUR/USD – Unterer Trendkanalbereich erreicht Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich weiterhin im steigenden grünen Trendkanal und konnte bisher mit steigenden Verlaufshochs und steigenden Verlaufstiefs den Aufwärtstrend bestätigen. In den Vortagen ist EUR/USD aber wieder unter den 200er-EMA bei aktuell 1,1159 USD gefallen. Damit hat sich die langfristige Lage für EUR/USD wieder eingetrübt. Notierungen unter dem 200er-EMA deuten auf langfristig eher fallende Kurse hin, Kurse darüber auf langfristig eher steigende Notierungen. Mit dem Durchbruch nach unten erfolgte dann auch ein weiterer Kursrückgang bis zum 50er-EMA bei 1,110 USD sowie der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Zuvor wurden Abwärtskorrekturen im unteren Trendkanalbereich oder am 50er-EMA aufgefangen. Ob dies auch diesmal gelingt? Ausblick: Der kurzfristige Aufwärtstrend in EUR/USD ist weiterhin intakt. Allerdings hat sich mit dem erneuten Kursrutsch unter den 200er-EMA die vorherige Vermutung eines auch langfristigen Trendwechsels auf long zerschlagen. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich erneut im unteren Trendkanalbereich halten und den Aufwärtstrend verteidigen. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Hochlauf bis zum Widerstand von 1,116 USD zu rechnen, wo aktuell bei 1,1159 USD auch der 200er-EMA verläuft. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, würde sich die Lage wieder deutlich aufhellen und ein langfristiger Richtungswechsel möglich werden. Dann dürfte das Verlaufshoch vom 31. Dezember bei 1,1239 USD angelaufen werden. Darüber würde dann wohl ein weiterer Hochlauf bis zum oberen Trendkanalbereich bei aktuell 1,135 USD erfolgen. Die Short-Szenarien: Der EUR/USD kann sich nicht im Trendkanal halten und bricht im weiteren Verlauf nach unten aus. In diesem Fall wäre mit einem Kursrückgang zur wichtigen Unterstützung bei 1,099 USD zu rechnen. EUR/USD – 6-Monats-Chart Stand 10.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EUR/USD – 5-Jahres-Chart Stand 10.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UV1CWE 0,9998 10,00 10,00 EUR UV1F5V 1,0539 19,53 5,12 EUR WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UV7X1X 1,1890 14,15 7,07 EUR UY0UXF 1,1610 21,99 4,55 EUR *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.01.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen Flugzeugabsturz im Iran: Abschuss denkbar Nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran geht die kanadische Regierung von einem Abschuss der Maschine aus. Man habe Informationen, dass die Boeing von einer iranische Rakete getroffen worden sei.

London: Unterhaus stimmt für Brexit-Gesetz Das Unterhaus in London hat das Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Abkommens mit einer deutlichen Mehrheit von 330 zu 231 Stimmen verabschiedet. Die Ratifizierung ist Voraussetzung für einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union am 31. Januar.

Airbus erweitert Produktion in den USA Der europäische Flugzeughersteller Airbus will die Produktion von Flugzeugen der A320-Familie in den USA ausweiten. Im Werk Mobile im Bundesstaat Alabama werde bis Anfang nächsten Jahres der Ausstoss von fünf auf sieben Flugzeuge pro Monat erhöht, teilte der Flugzeugbauer mit.

