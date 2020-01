EUR/USD - Spannung pur!

Spannung pur! In unserer Gemeinschaftswährung kämpfen die Bullen gerade um ein Comeback und stehen ansatzweise mit dem Rücken zur Wand. Extrem spannend ist es momentan im EUR/USD. Dabei zielt diese Aussage nicht nur alleine auf das charttechnische Umfeld ab, in dem die Bullen gerade um ein Comeback nach den Verlusten seit Jahresbeginn bemüht sind. Neben rein technischen Aspekten steht in dieser Woche auch noch eine EZB-Sitzung mit entsprechender Zinsentscheidung und anschließender Pressekonferenz an. Dieses Ereignis dürfte auch am EUR/USD nicht spurlos vorübergehen, was die Brisanz im Supportbereich bei 1,1084 USD verschärft. Technisch gesehen haben die Käufer bereits seit Anfang Oktober 2019 einen kleinen Vorteil. Zuvor bewegte sich das Währungspaar einem langfristigen Abwärtstrend, bevor man bei 1,0900 USD zu einer Stabilisierung ansetzte. Es wäre vermessen zu sagen, dass es den Bullen im Rahmen dieser bereits gelungen ist, den EMA 200 nachhaltig zu überwinden. Das ist leider nicht der Fall, trotzdem aber attackiert man diesen Trendfilter so deutlich wie seit Beginn des Bärenmarktes nicht mehr. Findet in unserer Gemeinschaftswährung ein Umdenken statt? Weiterlesen