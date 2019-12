EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

23.12.2019 - 09:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Bei dünnen Umsätzen notiert der Bund-Future am Montag im Verlauf im Plus. Die Pause der Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank hat keine Auswirkung auf die Preisfindung am Rentenmarkt. Um ein paar Ticks nach oben ging es um 8 Uhr, nachdem die Importpreise in Deutschland stärker gestiegen sind als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, kletterte der Index der Einfuhrpreise im November im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 23 Ticks auf 171,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,82 Prozent und das -tief bei 171,56 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.044 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 134,05 Prozent.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/thl/flfEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.