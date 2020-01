EUREX/Bund-Future weiter mit Verlusten

02.01.2020 - 08:40 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.30 Uhr 20 Ticks auf 170,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,81 Prozent und das Tagestief bei 170,44 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.268 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 50 Ticks auf 198,8 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 133,68 Prozent. Die nächste Unterstützung liegt bei 170,50.DJG/mpt/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.