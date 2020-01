EUREX/DAX-Future erholt sich deutlich von Tagestief

08.01.2020 - 08:44 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Nach dem Tagestief im ganz frühen Handel am Mittwoch zeigt sich der DAX-Future am Vormittag um rund 180 Punkte erholt. Dies deutet darauf hin, dass an der Börse zunächst nicht mit einer weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt gerechnet wird nach dem Raketenangriff des Iran in der Nacht. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 63,5 auf 13.126 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.145,5 und das Tagestief bei 12.964,5 Punkten. Umgesetzt wurden 12.774 Kontrakte.Charttechnisch befindet sich der März-Kontrakt weiterhin in der Seitwärtsbewegung. Die Charttechniker der Commerzbank sehen die Unterstützungszone bei 12.880 bis 12.939 Punkten im März-Kontrakt, die gestaffelte Widerstandszone liege im Bereich von 13.365 bis 13.450 Zählern.DJG/thl/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.