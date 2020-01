EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

02.01.2020 - 06:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Mit Abschlägen sind die DAX-Futures am Donnerstag in den ersten Handelstag des neuen Jahres gestartet. Der Dezember-Kontrakt verliert gegenUhr 89,5 Punkte auf 13.217,5. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.220 und das Tagestief bei 13.171,5 Punkten.Umgesetzt wurden bisher 3.257 Kontrakte.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.