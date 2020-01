Euroraum-Arbeitslosenquote wie erwartet unverändert

09.01.2020 - 11:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im November wie erwartet unverändert geblieben. Nach Mitteilung von Eurostat lag sie wie im Oktober bei 7,5 Prozent, dem niedrigsten Stand seit Juli 2008. Im November 2018 hatte die Quote noch bei 7,9 Prozent gelegen. Gemäß Schätzung von Eurostat waren im November 12,315 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Gegenüber Oktober 2019 sank die Zahl der arbeitslosen Personen um 10.000, gegenüber November 2018 nahm sie um 624.000 ab.In der EU-28 verharrte die Arbeitslosenquote ebenfalls auf dem Vormonatsniveau von 6,3 (Vorjahr: 6,6) Prozent. Hier stieg die Arbeitslosenzahl allerdings im Vormonatsvergleich um 34.000, während sie sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 768.000 verringerte.Von den EU-Mitgliedstaaten verzeichneten Tschechien (2,2 Prozent), Deutschland (3,1 Prozent) und Polen (3,2 Prozent) die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Arbeitslosenquoten registrierten Griechenland (16,8 Prozent im September) und Spanien (14,1 Prozent).Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.