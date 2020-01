Euroraum-Inflation steigt im Dezember auf 1,3%

07.01.2020 - 11:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:00

10:00

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Dezember aufgrund höherer Energie- und Nahrungsmittelpreise wie erwartet zugenommen. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 1,3 (November: 1,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) stiegen um 0,4 Prozent und lagen ebenfalls um 1,3 (1,3) Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Entwicklung entsprach damit genau den Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte.Laut Eurostat verteuerten sich Lebensmittel, Alkohol und Tabak mit einer Jahresrate von 2,0 (1,9) Prozent, darunter unverarbeitete Nahrungsmittel um 2,1 (1,8) Prozent. Die Energiepreise stiegen auf Jahressicht um 0,2 (minus 3,2) Prozent, womit die Jahresrate erstmals seit Juli wieder positiv war.Die Teuerungsrate bei Industriegütern ohne Energie betrug unverändert 0,4 Prozent, die von Dienstleistungen verringerte sich auf 1,8 (1,9) Prozent.Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine mittelfristige Inflationsrate von knapp 2 Prozent an und erwartet für das laufende Jahr einen Rückgang der Inflation auf 1,1 (Prognose 2019: 1,2) Prozent.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.