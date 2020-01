Euroraum-Privatwirtschaft wächst stärker als erwartet

06.01.2020 - 10:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums hat im Dezember deutlicher als erwartet zugenommen. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 50,9 (November: 50,6) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (50,6 Punkte) prognostiziert. Der Service-PMI erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 52,8 (51,9) Punkte. Auch hier hatten Volkswirte eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung (52,4) erwartet. Der Industrie-PMI lag bei 46,3 (46,9) Punkten.Die Kluft zwischen Industrie und Service-Sektor bleibt laut IHS Markit groß. Während die Geschäfte der Dienstleister besser liefen als in den drei Vormonaten, wurde die Industrieproduktion so stark reduziert wie zuletzt vor knapp sieben Jahren. Erstmals seit vier Monaten lieferte der Auftragseingang wieder Wachstumsimpulse, wenngleich das Plus nur minimal ausfiel. Die Auslandsbestellungen sanken jedoch den 15. Monat in Folge, wenngleich mit der niedrigsten Rate seit Jahresbeginn.Ungeachtet dessen blieben die Ausgaben für Löhne und Gehälter einer der wichtigsten Kostentreiber, so dass die Kosten genauso stark zulegten wie im November. Die Verkaufspreise wurden wegen des scharfen Wettbewerbs und der Nachfrageflaute hingegen nur moderat angehoben. Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist waren wieder so optimistisch wie zuletzt im Juli. Ausschlaggebend hierfür war in erster Linie der deutlich positivere Ausblick in Deutschland.IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson bewertete die Daten gleichwohl wenig optimistisch: "Mit anhaltend gedämpftem Wachstum im Dezember beendet die Eurozone eines der schwächsten Quartale seit 2013. Den PMIs zufolge dürfte es sogar schwer werden, im vierten Quartal mehr als 0,1 Prozent zu erreichen", schreibt er in der Veröffentlichung. Die Stimmung möge sich gedreht haben, doch die Abwärtsrisiken für das kommende Jahr blieben enorm.Deutschlands aggregierter PMI erhöhte sich auf 50,2 (49,4) Punkten und lag damit erstmals seit vier Monaten wieder über der Marke von 50 Punkten, ab der Wachstum angezeigt wird. Der Service-PMI kletterte auf 52,9 (51,7) Punkten. Frankreichs aggregierter PMI sank auf 52,0 (52,1) und der Service-PMI auf 52,4 (52,2) Punkte. Italiens PMI sank auf 49,3 (49,6) Punkte, der Service-PMI stieg auf 51,1 (50,4) Punkte.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.