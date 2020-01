Euroraum-Wirtschaftsklimaindex steigt wie erwartet leicht

08.01.2020 - 11:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Das Geschäftsklima im Euroraum hat sich im Dezember wie erwartet leicht aufgehellt, was an einer besseren Stimmung im Dienstleistungssektor und am Bau lag. Nach Mitteilung der EU-Kommission stieg der Index der Wirtschaftsstimmung (Esi) auf 101,5 (November: 101,2) Punkte, was genau der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach. Der Index des Industrievertrauens ging auf minus 9,3 (minus 9,1) Punkte zurück, erwartet worden waren minus 9,2 Punkte.Der Index des Verbrauchervertrauens sank in zweiter Veröffentlichung auf minus 8,1 (minus 7,29 Punkte, womit das Ergebnis der Vorabschätzung erwartungsgemäß bestätigt wurde. Der Index des Dienstleistungssektors erhöhte sich auf 11,4 (9,2) Punkte, der Einzelhandelsindex auf 0,8 (minus 0,2) Punkte und der Bauindex auf 5,0 (2,8) Punkte.Deutschlands Esi erhöhte sich auf 100,0 (99,6) Punkte, den höchsten Stand seit August, woran der Dienstleistungssektor mit dem besten Wert seit Juni den größten Anteil hatte. Der Industrieindex sank dagegen auf minus 16,5 (minus 16,2) Punkte, den niedrigsten Wert seit Oktober 2012.Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie besserten sich leicht, die Auftragslage verschlechterte sich, allerdings fiel die Beurteilung der Exportaufträge nicht mehr so schlecht wie zuletzt aus.Italiens Esi kletterte auf 101,6 (99,9) Punkte und Spaniens auf 103,2 (101,9). Rücksetzer mussten Frankreich und die Niederlande hinnehmen, deren Indizes auf 103,0 (103,2) bzw. 100,4 (100,8) sanken.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.