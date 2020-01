22.01.2020 - 12:30 | Quelle: UBS | Lesedauer etwa 9 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

EuroStoxx 50 – Startet der Index jetzt durch? Rückblick: Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 kämpft nun seit Wochen um den nachhaltigen Ausbruch über die 3.800 Punkte-Marke. Zwar wurde Ende letzter Woche erneut ein weiteres Verlaufshoch ausgebildet, doch auch dieses Mal gab es keinen weiteren Kaufdruck. Gestern gab der Index im Handelsverlauf etwas stärker nach, doch dann drehte der Index an einer prominenten Stelle nach oben. Nahezu exakt an der steilen Aufwärtstrendline, die seit August Bestand hat, kauften die Anleger und der Index konnte dann sogar auf Tageshoch bei 3.789 Punkten schliessen. Das Tagestief lag bei 3.760 Punkten. Die wichtige Durchschnittslinie EMA50 im Tageschart verläuft bei 3.723 Punkten. Ausblick: Die Käufer haben weiterhin die besseren Karten in der Hand. Doch so langsam sollte die 3.800 Punkte-Marke nachhaltig durchbrochen werden, anderenfalls könnte die Bären das Kommando übernehmen. Mit der gestrigen bullishen Tageskerze, könnte der Ausbruch heute funktionieren. Die Long-Szenarien: Oberhalb von 3.750 Punkten gibt es aktuell keine Verkaufssignale. Ein neuer Aufwärtsimpuls dürfte nach einem Tagesschlusskurs über der 3.850 Punkte-Marke entstehen. Nach diesem Kaufsignal dürfte der Index die runde 4.000 Punkte-Marke erreichen. Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter die 3.700 Punkte-Marke auf Tagesschlusskursbasis würde ein Verkaufssignal aktivieren. In diesem Fall wäre ein schneller Kursrückgang bis 3.600 Punkte zu erwarten. Ein Bruch dieser Marke könnte einen Test der 200-Tage-Linie bei 3.556 Punkten aktivieren. EuroStoxx 50 – 6-Monats-Chart Stand 22.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

EuroStoxx 50 – 5-Jahres-Chart Stand 22.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UD1HQS 3.615,40 22,51 1,68 EUR UD1TP8 3.654,37 29,10 1,30 EUR WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UV9TNG 3.931,43 23,89 1,58 EUR UD0ZGB 3.895,32 30,68 1,23 EUR *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.01.2020, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen Impeachment gegen Trump: Verhärtete Fronten

Am Dienstag hat überschattet von Streit zwischen den politischen Lagern der inhaltliche Teil des Impeachments gegen den US-Präsidenten begonnen. Ein Vorschlag des Republikaners McConnell sorgte für Empörung. So soll es keine Garantie dafür geben, dass neue Zeugen gehört werden. McConnell wolle die Wahrheit vor dem Senat und den Amerikanern verbergen, sagte die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi.

Europa könnte USA hart treffen Nach Ansicht des Leiters des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Felbermayr, könnte Europa im Falle eines Handelskriegs mit den USA den Partner schwer zusetzen. „Wir haben nach wie vor eine große Wirtschaftsmacht in Europa, und wir können zurückschlagen”, sagte der Ökonom der dpa. Felbermayr befürchtet, dass Europa nun in den Fokus der US-Handelsfeldzüge geraten wird – „also keine guten Nachrichten für Europa“.

