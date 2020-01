Eurozone-Industrie beschleunigt Abwärtstrend im Dezember

02.01.2020 - 10:15 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

04:15

09:15

FRANKFURT (Dow Jones)Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone hat im Dezember weiter abgenommen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank von 46,9 auf 46,3 Punkte, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 45,9 Zählern ausgewiesen worden.Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Unter 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer eine Schrumpfung, über 50 Zählern wird ein Wachstum angezeigt. Der Indikator liegt nun den elften Monat in Folge unter der kritischen Marke.Angesichts des stärksten Produktionsrückgangs seit 2012 fällt das Jahresende 2019 für die Industrieunternehmen miserabel aus", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die aktuellen Umfrageergebnisse deuten darauf, dass die Produktion im vierten Quartal 2019 um 1,5 Prozent sinkt, was die Konjunktur erheblich belasten dürfte."Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comWebseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleasesDJG/apo/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.