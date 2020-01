Eurozone-Industrie steigert Produktion im November um 0,2 Prozent

15.01.2020 - 11:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LUXEMBURG (Dow Jones)Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im November schwächer gesteigert als erwartet. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, kletterte die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,2 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.Die europäische Industrie befindet sich wegen der globalen Konjunkturschwäche, der internationalen Handelskonflikte und der Brexit-Unsicherheit in Großbritannien schon seit längerer Zeit in einer ausgeprägten Flaute. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,5 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1,2 Prozent gerechnet.Im Oktober war die Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent gefallen, der Rückgang binnen Jahresfrist hatte 2,6 Prozent betragen.Wie Eurostat weiter mitteilte, sank die Industrieproduktion in der EU-28 im November um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.