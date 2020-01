Eurozone: Unternehmensstimmung verbessert sich leicht

06.01.2020 - 10:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich zum Ende des vergangenen Jahres leicht verbessert. Der vom Forschungsunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im Monatsvergleich um 0,3 Punkte auf 50,9 Zähler, wie Markit nach einer zweiten Erhebungsrunde am Montag in London mitteilte. In einer Erstschätzung wurde noch eine Stagnation ermittelt. Der Anstieg erfolgt von niedrigem Niveau aus. Markit-Chefökonom Chris Williamson sprach von einem der schwächsten Quartale für die Eurozone seit 2013./bgf/jkr/fba Quelle: dpa-AFX