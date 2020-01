Eurozone: Wirtschaftsstimmung verbessert sich leicht

08.01.2020 - 11:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Dezember leicht verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg um 0,3 Punkte auf 101,5 Zähler, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Wert von 101,4 Punkten erwartet. Der Anstieg erfolgt von niedrigem Niveau aus.Das Geschäftsklima (BCI) trübte sich dagegen ein. Der Indikator fiel von minus 0,21 Punkten im Vormonat auf minus 0,25 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit sechseinhalb Jahren. Analysten hatten dagegen mit einer leichten Aufhellung gerechnet.Der ESI ist ein breit angelegter Indikator, der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst. Der BCI erfasst dagegen nur die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe.Die Daten im Überblick:Dezember Prognose VormonatESI 101,5 101,4 101,2Industrievertrauen -9,3 -9,0 -9,1Dienstleistervertrauen 11,4 9,5 9,2Verbrauchervertrauen -8,1 -7,2Einzelhandelsvertrauen 0,8 -0,2Bausektorvertrauen 5,0 2,8BCI -0,25 -0,18 -0,21°(Angaben in Punkten)/bgf/jkr/jha/Quelle: dpa-AFX