Evotec - Bullen scheinen zurück zu sein

Marketingmitteilung Bullen scheinen zurück zu sein Den Bullen in Evotec scheint im Dezember auch ein mittelfristiges Comeback gelungen zu sein. Was ist jetzt möglich? Äußerst erfolgreich war der Dezember für Anleger in der Evotec-Aktie. Diese konnte sich dank einer relativ geradlinigen Kaufwelle um ca. 15 % verteuern. Dabei gelang es auch, den mittelfristigen Widerstandsbereich ab ca. 21 EUR nach oben zu durchbrechen. Immerhin schaffte es die Aktie damit nicht nur zurück über horizontale Widerstände, sondern auch über den EMA 200, der im August im Rahmen eines Crashs unterschritten wurde. Analytisch betrachtet liegt in der Evotec-Aktie momentan ein Doppeltief bei 18,19 EUR mit einer Nackenlinie bei 21,80 EUR vor. Dieses Doppeltief wurde bereits mehrfach bestätigt und aus diesem heraus lassen sich Kursziele bei knapp 24,50 EUR und 26,20 EUR ableiten. Das erste dieser ist auch dank der Kursgewinne im gestrigen Handel nicht mehr weit entfernt. Weiterlesen Hotline: 0800-2484366 (börsentäglich von 8 bis 18 Uhr)

