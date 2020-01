Evotec erweitert Zusammenarbeit mit Bristol-Myers Squibb

07.01.2020 - 07:42 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Das Biotechunternehmen Evotec erhält 6 Millionen US-Dollar für eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb. Grund für die Zahlung ist eine Erweiterung der Partnerschaft mit zusätzlichen Zelllinien, wie die Hamburger mitteilten.Evotec und die Bristol-Tochter Celgene wollen mit ihrer im Dezember 2016 geschlossenen Allianz krankheitsmodifizierende Therapieoptionen für eine Vielzahl neurodegenerativer Erkrankungen identifizieren. Aktuell zugelassene Medikamente lindern die Symptome nur kurzfristig, und es gibt einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf an Therapieoptionen. In die Partnerschaft mit Bristol bringt Evotec einige ihrer Technologieplattformen ein, darunter auch die humane iPSC-basierte Plattform.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.