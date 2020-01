Evotec erweitert Zusammenarbeit mit Indivumed

23.01.2020 - 08:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Biotechkonzern Evotec baut seine Kooperation mit dem Onkologieunternehmen Indivumed aus. Das zweite gemeinsame Forschungsprojekt ziele auf die Entwicklung eines "first-in-class"-Medikaments zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, teilte die im MDAX und TecDAX gelistete Evotec mit. Derartige Arzneien haben einen neuen und einzigartigen Wirkmechanismus für die Behandlung einer Erkrankung. Die Unternehmen arbeiten bereits im Bereich Darmkrebs zusammen.Die Hamburger Evotec hatte am Montag mitgeteilt, 2019 dank einer starken operativen Entwicklung im Schlussquartal und unerwartet hoher Meilensteinzahlungen im Dezember aus langjährigen Partnerschaften deutlich mehr verdient zu haben als selbst erwartet.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com