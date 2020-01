Evotec hebt dank hoher Meilensteinzahlungen Gewinnprognose 2019 an

20.01.2020 - 14:27 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Biotechnologiekonzern Evotec hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als selbst erwartet. Dies sei vor allem auf eine starke operative Entwicklung im Schlussquartal und auf unerwartet hohe Meilensteinzahlungen aus langjährigen Partnerschaften wie Celgene, Bayer und Sanofi im Dezember 2019 zurückzuführen, teilte der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mit.Auf Basis vorläufiger Zahlen dürfte der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um mehr als 25 Prozent gestiegen sein. Zuvor hatte Evotec einen Anstieg um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr in Aussicht gestellt. 2018 hatte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 92 Millionen Euro erzielt.Alle sonstigen Bestandteile der Finanzprognose der Gesellschaft wurden bestätigt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.