Evotec: Kooperation bringt Millionen

Der Wirkstoffforscher Evotec kann sich im Zuge einer erweiterten Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) über eine Millionenzahlung freuen. Die Ende 2016 gestartete Allianz mit dem US-Konzern Celgene, der mittlerweile zu Bristol-Myers Squibb zählt, werde um bestimmte Zelllinien erweitert, teilte Evotec mit.



Evotec erhält in diesem Zuge den Angaben zufolge 6 Millionen US-Dollar (5,34 Million Euro). Die Evotec-Aktien +3,43% legten am Dienstag-Vormittag zeitweise gut drei Prozent auf 22,79 Euro zu und führten damit die MDAX-Tagesgewinner an. Ein Händler wertete es positiv, dass die vor gut drei Jahren begonnene Kooperation nun Erfolge zu zeigen scheine. Evotec profitiere zunehmend von einem gewachsenen und ausgereifteren Produktportfolio. Den jüngsten Rücksetzer dürften Anleger nun für Käufe nutzen.



Die Forschung gründet auf Evotecs Screening-Plattform, die mit sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) arbeitet. Durch die erweiterte Zusammenarbeit sollen Therapie-Optionen gefunden werden, für die es einen hohen medizinischen Bedarf gebe. (Mit Material von dpa-AFX)