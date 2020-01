Evotec kooperiert mit US-Krebsspezialist Oncoresponse

16.01.2020 - 11:01 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotechnologiekonzern Evotec ist eine Kooperation mit der US-Gesellschaft Oncoresponse eingegangen. Die in Seattle ansässige Tochter Just - Evotec Biologics wird mit dem auf Immunonkologie fokussierten Unternehmen daran arbeiten, den Produktkandidaten OR2805 schnellstmöglich in die klinischen Testphasen zu überführen, wie Evotec mitteilte.Just - Evotec Biologics werde in der Kooperation ihre Technologieplattform J.Design einsetzen, so die im MDAX und TecDAX notierte Evotec.Die Aktie von Evotec legt am Vormittag um rund 3 Prozent zu.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020 05:01 ET (10:01 GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.