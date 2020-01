Evotec mit neuer Partnerschaft im US-Geschäft

16.01.2020 - 09:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Biotechunternehmen Evotec +1,57% treibt den Ausbau seiner Geschäfte in Nordamerika weiter voran. Die in Seattle ansässige Tochter Just - Evotec Biologics wird künftig mit dem Antikörper-Spezialisten Oncoresponse zusammenarbeiten, wie der MDax +0,51% -Konzern am Donnerstag in der Hansestadt mitteilte. Dabei wird die Evotec-Tochter ihre hauseigene Technologieplattform für die Forschung zur Verfügung stellen, um den wichtigsten Produktkandidaten des Partners so schnellstmöglich in die klinische Testphase am Menschen zu bringen.Perle im Portfolio von Oncoresponse ist nach Unternehmensangaben derzeit der humane Antikörper OR2805. Der Antikörper soll dafür sorgen, dass die in der Tumor-Umgebung unterdrückte Immunreaktion wieder eingeschaltet wird und die Krebszellen besser zerstört werden können.Evotec hatte Just Biotherapeutics im vergangenen Jahr für bis zu 90 Millionen Dollar übernommen./tav/nasQuelle: dpa-AFX