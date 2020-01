EZB: APP-Anleihebestände wachsen im Dezember deutlich langsamer

06.01.2020 - 16:21 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihebestände im Rahmen des Anleihekaufprogramms APP am Jahresende langsamer ausgeweitet, was an einer Ankaufpause ab 19. Dezember lag. Nach Mitteilung der EZB nahmen die Anleihebestände insgesamt um 15,441 (November: plus 24,109) Milliarden Euro auf 2.570,979 Milliarden Euro zu, wobei Papiere über 12,725 (14,020) Milliarden Euro fällig wurden. Die EZB will ihre Anleihebestände um 20 Milliarden Euro pro Monat vergrößern. Allerdings macht sie ihre Käufe auch von der Marktliquidität abhängig.So stellte sie ihre Tätigkeit zwischen dem 19. und 31. Dezember völlig ein, weshalb das Ankaufvolumen im November auch deutlich über dem Zielwert lag. Außerdem haben die an dem Programm teilnehmenden Zentralbanken des Euroraums bis zu ein Jahr Zeit, die Erträge fällig gewordener Anleihen wieder anzulegen. Auch das kann zu Schwankungen der Nettokäufe führen.Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich im Dezember um 12,515 (14,478) Milliarden auf 2.096,584 Milliarden Euro. Die Bestände an Unternehmensanleihen stiegen um 1,799 (5,917) Milliarden Euro auf 183,014 Milliarden und die an Covered Bonds um 0,865 (2,448) Milliarden Euro auf 263,203 Milliarden Euro. Die ABS-Bestände nahmen um 0,261 (1,265) Milliarden auf 28,178 Milliarden Euro zu.Nach Angaben der EZB werden in den nächsten zwölf Monaten im Rahmen des APP angekaufte Papiere für 258,080 (257,774) Milliarden Euro fällig, darunter Staatsanleihen für 201,537 (201,327) Milliarden Euro. Im Dezember wurden öffentliche Anleihen für 11,150 (10,669) Milliarden Euro, Covered Bonds für 0,647 (1,720) Milliarden Euro, ABS für 0,712 (0,944) Milliarden Euro und Unternehmensanleihen für 0,216 (0,688) Milliarden Euro fällig.Die Bestände der Deutschen Bundesbank an im Rahmen des APP erworbenen Bundesanleihen lagen Ende Dezember bei 527,834 (526,405) Milliarden Euro, ihre durchschnittliche Restlaufzeit betrug 6,30 (6,31) Jahre. Die Bundesbank hielt damit wie im Vormonat 26,9 Prozent der im Rahmen des Programms zum Ankauf von Staatsanleihen (PSPP) gekauften öffentlichen Anleihen.Die Anteile der einzelnen Länder am PSPP-Portfolio sollen sich zumindest längerfristig am Anteil des Landes am eingezahlten Kapital der Europäischen Zentralbank (EZB) orientieren. Deutschlands Anteil beträgt 26,4 Prozent, Frankreichs 20,4 Prozent, Italiens 17,0 Prozent und Spaniens 12,0 Prozent.Frankreichs tatsächlicher PSPP-Anteil betrug im Dezember 21,6 (21,5) Prozent, Italiens 18,5 (18,6) Prozent und Spaniens unverändert 13,2 Prozent. Zusammen mit dem Ankauf von Anleihen supranationaler Organisationen diente der erhöhte Ankauf dieser Papiere dazu, den Mangel an Staatsanleihen kleinerer Staaten und solcher Länder auszugleichen, die sich nicht am APP beteiligen dürfen.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020 10:21 ET (15:21 GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.