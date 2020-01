EZB/Schnabel: Verdienste der EZB in Deutschland nicht genug gewürdigt

14.01.2020 - 17:38 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Verdienste der Europäischen Zentralbank (EZB) um die deutsche Wirtschaft werden nach Aussage der neuen EZB-Direktorin Isabel Schnabel in Deutschland nicht genug gewürdigt. "Das überrascht mich sehr, denn es herrscht Vollbeschäftigung, und die deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund der Geldpolitik so stark gewachsen", sagte Schnabel der Süddeutschen Zeitung (SZ).Schnabel hat sich nach eigenen Worten vorgenommen, dieses Missverständnis in der Öffentlichkeit auszuräumen. "Natürlich leiden Sparer unter den niedrigen Zinsen, und es gibt Risiken für die Finanzstabilität, aber viele Menschen haben aufgrund des Aufschwungs Arbeit gefunden", sagte sie. Nur den deutschen Sparer zu thematisieren, werde der Sache nicht gerecht.Schnabel hält höhere Leitzinsen im Moment für "sicher nicht angebracht. Wenn man es wirklich durchspielte, würden sich einige wundern, was höhere Zinsen für Folgen hätten", so die Ökonomin, die zum Jahreswechsel bei der EZB ihren Posten angetreten hat. Ihre Befürchtung: "Teile der deutschen Öffentlichkeit erwarten, dass ich einen grundsätzlichen Kurswechsel in der Geldpolitik herbeiführe. Das geht natürlich nicht."Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.