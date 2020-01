EZB teilt bei Dollar-Tender 50,6 Millionen zu

22.01.2020 - 11:01 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:01

10:01

FRANKFURT (Dow Jones)Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 50,6 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten ebenfalls drei Banken eine Summe von 53,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,04 (zuvor: 2,05) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.